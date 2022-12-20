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- ABD'de bir baba kızını köpeğin saldırısından son anda kurtardı
ABD'de bir baba kızını köpeğin saldırısından son anda kurtardı
3 yaşındaki kız çocuğu, üzerine koşarak saldırmaya gelen köpekten, babasının yardımıyla kurtuldu. O anlar, kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 20.12.2022 - 11:10
ABD’de scooter’a binmeye hazırlanan 3 yaşındaki kız çocuğu, üzerine havlayarak gelen köpekten kaçmaya başladı.
Bu sırada aracından inen baba, can havliyle köpeğin önünde durdu.
Korku dolu anlar kamerada
Saldırgan köpeğin kızına yaklaşmasına izin vermeyen baba, tehlikeyi savuşturmayı başardı.
Bu anlar, kameraya saniye saniye yansıdı.
ABD'de bir baba kızını köpeğin saldırısından son anda kurtardı VİDEO
‘Neden kızı araca almadın?’
Görüntüler, sosyal medyada yayılırken; bazı kullanıcılar babanın kızı neden araca almadığını sorguladı.
Bunun üzerine babanın “Tehlikenin geçmesini bekledim” dediği öğrenildi.