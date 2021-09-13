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ABD'de bir binada patlama: 2 kişi kayıp

ABD'de bir binada patlama: 2 kişi kayıp

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu bir kişinin yaralı, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.