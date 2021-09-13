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- ABD'de bir binada patlama: 2 kişi kayıp
ABD'de bir binada patlama: 2 kişi kayıp
ABD'nin Georgia eyaletindeki bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu bir kişinin yaralı, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
- AA
- 13.09.2021 - 00:09
ABD’nin Georgia eyaletinde öğle saatlerinde 3 katlı bir apartmanda patlama meydana geldi.
Patlamada bir kişinin yaralandığı, 2 kişiden haber alınamadığı belirtildi.
Patlama sonucu binanın ön cephesi tamamen yıkıldı.
70 GÖREVLİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ
DeKalp Bölgesi itfaiye kurtarma ekiplerinden yaklaşık 70 görevli olaya müdahale etti.
Bir kişinin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, 2 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.
İNCELEMELER SÜRÜYOR
Görgü tanıkları, patlamanın şiddetinin birkaç sokak öteden hissedildiğini kaydederken, yetkililerin, patlamanın doğal gaz hatlarıyla ilgili olabileceği yönünde incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.