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    ABD'de bir binada patlama: 2 kişi kayıp

    ABD'nin Georgia eyaletindeki bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu bir kişinin yaralı, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
    • AA
    • 13.09.2021 - 00:09
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    ABD'de bir binada patlama: 2 kişi kayıp

    ABD’nin Georgia eyaletinde öğle saatlerinde 3 katlı bir apartmanda patlama meydana geldi.

    Patlamada bir kişinin yaralandığı, 2 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

    Patlama sonucu binanın ön cephesi tamamen yıkıldı.

    70 GÖREVLİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

    DeKalp Bölgesi itfaiye kurtarma ekiplerinden yaklaşık 70 görevli olaya müdahale etti.

    Bir kişinin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, 2 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

    ABD de bir binada patlama: 2 kişi kayıp #1

    İNCELEMELER SÜRÜYOR

    Görgü tanıkları, patlamanın şiddetinin birkaç sokak öteden hissedildiğini kaydederken, yetkililerin, patlamanın doğal gaz hatlarıyla ilgili olabileceği yönünde incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

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