ABD'de bir cenazeevinde yapılan aramada 115 ceset çürümüş vaziyette bulundu Colorado'da bir cenazeevinde şikayet üzerine yapılan aramada, 115 çürümüş ceset kalıntılarına rastlandı.

AA ABD'nin Colorado eyaletinde, etrafa yayılan kötü koku nedeniyle çevredekilerin şikayeti üzerine, "Doğaya Dönüş Cenazeevi"nde inceleme yapıldı. Çürümüş 115 ceset bulundu Fremont İlçe Polis Ofisinden yapılan açıklamada, inceleme sonucunda uygunsuz şekilde bekletilen çürümüş 115 cesede rastlandığı kaydedildi. İlçe Şerifi Allen Cooper, soruşturmanın ilerleyebilmesi ve çürümüş ceset kalıntılarının kimlere ait olduğunun tespit edilebilmesi için ailelere çağrıda bulundu. Freemont polisi, cenazeevinde bekletilen ceset kalıntılarının sağlığı tehdit edecek bir durum oluşturmadığını bildirdi. Colorado eyaleti yasalarına göre, 24 saat içinde gömülmeyen cenazelerin morglarda soğutulması gerekiyor. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)