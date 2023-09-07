ABD'de bir cinayet zanlısı tırmanarak hastaneden kaçtı Eski sevgilisini öldürmek suçuyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan zanlının hapishaneden tırmanarak kaçmasının ardından yetkililer tehlikeli olduğuna karşılık uyardı.

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REUTERS

Amerika Pensilvanya'da akıllara durgunluk veren bir kaçış yaşandı.

Pensilvanya'daki yetkililer, bir duvara tırmandıktan sonra hapishaneden kaçan cinayet zanlısını duyurdu.

Yetkililer tarafından zanlının, aslen Brezilyalı olan Danelo Cavalcante olduğu ifade edildi.

Öte yandan Cavalcante, eski kız arkadaşını öldürmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kırsal alanda saklandığı düşünülüyor

Kaçmasının ardından zanlıyı yakalamak amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Kaçağın hapishaneden yaklaşık 3,2 km uzakta, yoğun ormanlık bir kırsal alanda olduğu düşünülüyor.

Zanlının tehlikeli olduğu uyarıldı

Pensilvanya Eyalet Polisi Yarbay George Bevins, kaçağın tehlikeli kabul edildiği konusunda uyardı.

Yetkililer, bölge sakinlerine Cavalcante'nin saklanabileceği boş mülklerden uzak durmalarını ve boş evlerin aranması için polisle iletişime geçmelerini istedi.