ABD'de bir doktor uyuşturucu verip tecavüz ettiği sevgilisini seks kölesi yaptı

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ABD'yi karıştıra dava...

40 yaşındaki plastik cerrah Ammar Mahmoud ile ilişki yaşayan 25 yaşındaki Maya Willow Sias, sevgilisine dava açtı.

Sias, eski sevgilisine açtığı 10 milyon dolarlık davada söyledikleri ile herkesi hayrete düşürdü.

Doktorun kız arkadaşı Sias, yaşadıkları bir tartışma sonrası feci şekilde dayak yedi.

ANESTEZİSİZ İŞLEM YAPTI

Plastik cerrah, darbettiği sevgilisinin yüzündeki morluk ve kırıkları gizlemek için onu gizlice kliniğe götürdü ve yüzüne anestezi uygulamadan birçok dolgu maddesi enjekte etti.

Modellik ve şarkıcılık yapan Sias, Manhattan Yüksek Mahkemesi'ne açtığı davada Mahmoud'un, şefkatli bir plastik cerrah kisvesi altında saklanan, şiddet yanlısı, uyuşturucu ve alkol bağımlısı bir seks bağımlısı olduğunu iddia ediyor.

SAPIK İLİŞKİ TEKLİF ETTİ

Sias, dokuz aylık ilişkileri boyunca Mahmoud tarafından uğradığı tüm şiddetleri belgeleyerek 16 sayfalık bir taciz dosyası oluşturdu.

Genç kadının avukatı Larry Hutcher, davayla ilgili The Post'a yaptığı açıklamada, "Onu kelimenin tam anlamıyla bir seks kölesi yapmış" dedi.

Davada yer alan bilgiye göre Sias, Mahmoud ile Nisan 2023'te Miami'ye yaptığı bir ziyarette tanıştı ve ikisi de bir yatta partiye katıldı ve doktor burada Sias'a ve arkadaşına üçlü ilişki teklifinde bulundu ancak genç kadın bunu reddetti. Sapık ilişkiyi reddetmesine rağmen Sias, etkilendiği için doktorla olan iletişimini sürdürdü.

CİNSELLİĞİ REDDEDİNCE UYUŞTURUCU VERİP TECAVÜZ ETTİ

İddianamede yer alan bilgiye göre, ikili ilişkiye başladıktan kısa süre sonra genç kadın, doktorun aşırı derece uyuşturucu kullandığını tespit etti.

Daha sonra doktor, Sias'a her cinsel ilişki teklifini reddettiğinde uyuşturucu vererek tecavüz etti.

Dava dosyasında, 7 Haziran 2023'te Mahmoud ile akşam yemeği yedikten sonra Sias'ın gecenin bir yarısı uyanıp onu apartmanda üç kadınla birlikte olurken görünce olay çıkarttığı, doktorun kadınlar gittikten sonra genç kadını öldüresiye dövdüğü de yer aldı.

SEKS KÖLESİNE ÇEVİRDİ

İlişki devam ettikçe doktorun saldırıları arttı.

Davaya göre Mahmoud, Sias'ı yabancılarla rızası olmadan cinsel aktivitelere katılmaya zorladı, baygınken ona cinsel saldırıda bulundu ve fiziksel olarak kısıtlayıp tehdit etti.

Öldürülmekten korktuğu için 9 ay boyunca durumu sakladığını belirten Sias, doktorun başka kadınlara da cinsel saldırı ve darp uyguladığını söyledi.

ESKİ EŞİ DE DAVA AÇTI

Doktor Mahmoud'un eski eşi de açılan davayı duyarak Manhattan sivil mahkemesinde, doktorun kısa süreli evlilikleri sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunmak ve vücudunu "onaylamaması" nedeniyle onu insan büyüme hormonu almaya zorlamakla suçladığı bir dava açtı.

Davaya göre, ayrıca onu defalarca dövdüğü, hatta bir olayda onu bir yastıkla boğduğu iddia edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mahmoud, 2019'da eski eşine karşı bir hakaret davası açtı ve suçlamaları "tamamen uydurma" olarak kesin bir dille reddetti.

Her iki dava da sürerken, doktor Mahmoud'un hala klinikte görev yaptığı ortaya çıktı.