ABD’de bir evde 5’i çocuk 8 kişi ölü bulundu

Enoch kentinde bir evde 5’i çocuk olmak üzere 8 kişi, silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

ABD'nin Utah eyaletinde Enoch kentindeki bir evde polis ekipleri, yapılan kontrol sırasında 5’i çocuk olmak üzere silahla vurulduğu belirlenen 8 kişinin cansız bedenlerini buldu.

Şahısların, silahla vurulmaları sonucu yaşamlarını yitirdikleri doğrulandı.

AA’nın haberine göre; bölge halkına yönelik bir tehdit ya da şüphelinin bulunmadığını ifade eden polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kimlikleri açıklanmadı

Kurbanların kimlikleriyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı olmadı.

Utah Valisi Spencer Cox, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bölgedeki anlamsız şiddetten etkilenen herkesin yanında olduklarını vurgulayarak, "Lütfen Enoch topluluğuna dualarınızda yer verin." ifadesini kullandı.