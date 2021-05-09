ABD'de bir evin balkonu çöktü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde parti yapılan bir evde balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Malibu sahilinde parti yapılan bir evde balkon çöktü. Balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

YARALILARIN 2'SİNİN DURUMU KRİTİK

Los Angeles İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜLER

Yetkililer, olay sırasında balkonda yaklaşık 10 ila 15 kişi olduğunu, insanların yaklaşık 5 metre yüksekten düştüklerini açıkladı. Balkonun çöktüğü bölgede kayalıkların olduğuna dikkat çeken yetkililer, kimsenin ölmemesini büyük şans olduğunu ifade etti.

ABD’de balkon çöktü: 9 yaralı

"5 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜĞÜNÜ TAM ANLAMIYLA GÖRDÜM"

Görgü tanıklarından biri basına verdiği demeçte, "En iyi arkadaşlarımın ve kız arkadaşımın kayalara 5 metre yüksekten düştüğünü tam anlamıyla gördüm." dedi.

EV SAHİBİ PARTİ YAPMANIN YASAK OLDUĞUNU AÇIKLADI

Evin hafta sonu için 6 kişi ile kiralandığı ve evde en az 30 kişinin olduğu öne sürüldü. Ev sahibi ise, evi kiralayanların parti yapmasının yasak olduğunu açıkladı. Balkonun çökme anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.