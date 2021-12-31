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    ABD'de bir hayvanat bahçesinde görevlinin kolunu ısıran kaplan öldürüldü

    Florida eyaletindeki Napoli Hayvanat Bahçesi'nde bir temizlik görevlisinin kolunu ısıran kaplan vurularak öldürüldü.
    • AA
    • 31.12.2021 - 03:03
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    ABD'de bir hayvanat bahçesinde görevlinin kolunu ısıran kaplan öldürüldü

    ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Napoli Hayvanat Bahçesi'nde bir temizlik görevlisi, kaplanın saldırısına uğradı. Polis yetkilileri, temizlik görevlisine saldıran kaplanı engellemek istedi ancak başarılı olamayınca ateş etmek zorunda kaldı.

    GENÇ TEMİZLİKÇİ CİDDİ ŞEKİLDE YARALANDI

    Kaplanın kolunu ısırdığı 20’li yaşlardaki temizlik görevlisinin ciddi şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

    ABD de bir hayvanat bahçesinde görevlinin kolunu ısıran kaplan öldürüldü #1

    YETKİSİZ ALANA GİRDİ

    BBC’nin haberine göre polis, olayın, temizlik görevlisinin yetkisiz bir alana girdikten sonra yaşandığını ve görevlinin hayvanların barınaklarından değil, tuvaletlerin temizliğinden sorumlu olduğu bilgisini paylaştı.

    ABD de bir hayvanat bahçesinde görevlinin kolunu ısıran kaplan öldürüldü #2

    MALAYA KAPLANLARI ÇOK TEHLİKELİ

    Malaya kaplanları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından kritik derecede tehlike altında olarak sınıflandırılıyor. Dünya Yaban Hayatı Fonu'na göre, vahşi doğada 200'den az kaplan bulunuyor.

    ABD de bir hayvanat bahçesinde görevlinin kolunu ısıran kaplan öldürüldü #3

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