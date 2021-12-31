ABD'de bir hayvanat bahçesinde görevlinin kolunu ısıran kaplan öldürüldü

Florida eyaletindeki Napoli Hayvanat Bahçesi'nde bir temizlik görevlisinin kolunu ısıran kaplan vurularak öldürüldü.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Napoli Hayvanat Bahçesi'nde bir temizlik görevlisi, kaplanın saldırısına uğradı. Polis yetkilileri, temizlik görevlisine saldıran kaplanı engellemek istedi ancak başarılı olamayınca ateş etmek zorunda kaldı.

GENÇ TEMİZLİKÇİ CİDDİ ŞEKİLDE YARALANDI

Kaplanın kolunu ısırdığı 20’li yaşlardaki temizlik görevlisinin ciddi şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

YETKİSİZ ALANA GİRDİ

BBC’nin haberine göre polis, olayın, temizlik görevlisinin yetkisiz bir alana girdikten sonra yaşandığını ve görevlinin hayvanların barınaklarından değil, tuvaletlerin temizliğinden sorumlu olduğu bilgisini paylaştı.

MALAYA KAPLANLARI ÇOK TEHLİKELİ

Malaya kaplanları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından kritik derecede tehlike altında olarak sınıflandırılıyor. Dünya Yaban Hayatı Fonu'na göre, vahşi doğada 200'den az kaplan bulunuyor.