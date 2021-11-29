ABD'de bir kadın 3 yılda 3 kez büyük ikramiyeyi kazandı

ABD'de bir kadın 3 yılda 3 kez büyük ikramiyeyi kazandı

ABD’nin Maryland eyaletinde yaşayan 61 yaşındaki bir kadın, üç yıl içince üç kez büyük ikramiyeyi kazandı. Şanslı kadın, toplamda 150 bin doların (yaklaşık 1,9 milyon lira) sahibi oldu.

ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Montgomery County adlı kentinde yaşayan bir kadın üç yıl içinde 3 kez piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı.

CNN’in haberine göre, ismi açıklanmayan 61 yaşındaki kadın, kısa süre önce iki adet 5 dolarlık (yaklaşık 63 lira) kazı kazan bileti satın aldı. İlk bilet tutmadı ancak ikincisi on oyunun en büyük ödülü olan 50 bin doları (yaklaşık 636 bin lira) getirdi.

3 YILDA 3 KEZ KAZANDI

Maryland Piyango yetkililerine göre, aynı kadın üçüncü kez 50 bin dolarlık büyük ödülün sahibi oldu. Buna göre, ilk ikramiyeyi Ağustos 2018'de, ikinci ikramiyeyi ise ertesi Ekim ayında Cash Craze Doubler oynayarak kazandı.

"YİNE İNANAMIYORUM"

Bununla birlikte, emekli bir kahya olan kadının üçüncü kez büyük ikramiyeyi kazandığı için şoke olduğu belirtilirken, piyango yetkililerine "Yine inanamıyorum" dediği öğrenildi.

Maryland Piyango merkezinde ona katılan arkadaşı, "Bana söylediğinde onun için çok mutlu oldum. Yine 50 bin dolar kazandığına inanmak zordu” diye konuştu.

PARAYI EV TADİLATLARI İÇİN KULLANMAYI PLANLADIĞINI SÖYLEDİ

Öte yandan, şanslı kadın piyango yetkililerine verdiği demeçte, parayı bazı ev tadilatları için kullanmayı planladığını açıkladı.