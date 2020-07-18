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    ABD'de bir kadın güneşlenirken ağacın altında eziliyordu

    Bir kadın şezlongda güneşlenirken üzerine ağaç devrilmeye başladı. Kendisini son anda kurtardı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2020 - 03:50
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    ABD'de bir kadın güneşlenirken ağacın altında eziliyordu

    ABD'de, Havuz kenarında ailesiyle eğlenceli vakit geçiren bir aile felaketten son anda kurtuldu.

    Şezlong üzerinde güneşlenen bir kadının üzerine, bir anda ağaç devrilmeye başladı.

    SON ANDA KURTULDU

    Sesin geldiği anda yerinden fırlayan kadın, son anda ağacın altında ezilmekten kurtuldu.

    Devrilen ağacın altından kaçan kadın, "aman tanrım az kalsın ölüyordum" diye bağırdı.

    Bu dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.

    ABD'de bir kadın güneşlenirken ağacın altında eziliyordu VİDEO

    ABD'de bir kadın güneşlenirken ağacın altında eziliyordu #1

    ABD'de bir kadın güneşlenirken ağacın altında eziliyordu #2

    ABD'de bir kadın güneşlenirken ağacın altında eziliyordu #3

    ABD'de bir kadın güneşlenirken ağacın altında eziliyordu #4

    ABD'de bir kadın güneşlenirken ağacın altında eziliyordu #5

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