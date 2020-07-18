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- ABD'de bir kadın güneşlenirken ağacın altında eziliyordu
ABD'de bir kadın güneşlenirken ağacın altında eziliyordu
Bir kadın şezlongda güneşlenirken üzerine ağaç devrilmeye başladı. Kendisini son anda kurtardı.
- Haber Merkezi
- 18.07.2020 - 03:50
ABD'de, Havuz kenarında ailesiyle eğlenceli vakit geçiren bir aile felaketten son anda kurtuldu.
Şezlong üzerinde güneşlenen bir kadının üzerine, bir anda ağaç devrilmeye başladı.
SON ANDA KURTULDU
Sesin geldiği anda yerinden fırlayan kadın, son anda ağacın altında ezilmekten kurtuldu.
Devrilen ağacın altından kaçan kadın, "aman tanrım az kalsın ölüyordum" diye bağırdı.
Bu dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.
ABD'de bir kadın güneşlenirken ağacın altında eziliyordu VİDEO