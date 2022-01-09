ABD'de bir kadın, pembe rengiyle evlendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Kitten Kay Sera adlı bir kadın 40 yıldan uzun bir süredir devam eden 'flörtlerinin' ardından 'pembe renkle' dünya evine girdi.

Kendisiyle, bir ağaçla ya da robotla 'evlenenlerin' ilginç düğün hikayelerine bir yenisi daha eklendi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Kitten Kay Sera'nın evliliği duyanları şaşkına uğrattı.

2018'de tüm evi ve gardırobunu baştan aşağı pembeye boğduğu için haberlere konu olan ve 'dünyanın en pembe kişisi' olarak nitelendirilen Kitten, konuştuğu bir çocuktan aldığı ilham üzerine pembe sevdasını bir adım ileriye taşıdı ve geçen hafta pembe rengiyle 'evlendi.'

40 YILI AŞKIN SÜREDİR PEMBE RENGİYLE FLÖRT EDİYOR

'Hayatımın en büyük günü' dediği 'düğün törenine' de pembe Chevrolet aracıyla giden Kitten kendine pembe yüzük taktı.

Üstünde pembe bir kuğu süsünün oturtulduğu pembe pastasını paylaşan Kitten verdiği demeçte, 40 yılı aşkı süredir pembe rengiyle 'flört ettiğini' ama artık 'bu ilişkiye bir ad takmanın vaktinin geldiğini' söyledi.

20. DOĞUM GÜNÜNDE GİYDİĞİ KIYAFETLERLE BAŞLADI

Kitten daha önceki röportajlarında pembe renge olan aşkının 20. doğum gününde giydiği kıyafetler nedeniyle başladığını anlatmış, "Kendimi harika hissettim. Düşündüm ki, aynı anda bu kadar pembe kıyafet giymek bana bu kadar şahane hissettirdiyse neden her gün pembe giymemeyim? Yeniden kot pantolon- beyaz tişört ikilisine dönmek bana saçma geldi" demişti.