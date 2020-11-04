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ABD'de bir kadın, Trump'a hareket çekti
ABD'de başkanlık seçimleri sürerken kampanyasını bitirip Beyaz Saray'a dönen Başkan Donald Trump'ın aracına yaklaşan bir kadın, kendisine orta parmak gösterdi.
- Haber Merkezi
- 04.11.2020 - 02:47
- Güncelleme : 04.11.2020 - 08:41
ABD'deki başkanlık seçimlerinde adaylar, son gün de kampanyalarını sürdürürken, Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'a dönerken tatsız bir protestoya maruz kaldı.
BİR KADIN, TRUMP'A ORTA PARMAĞINI GÖSTERDİ
Arlington yolu üzerinde, Rosslyn'deki kampanya merkezinde yaptıkları mola sonrasında konvoyu ile Beyaz Saray'a dönen Başkan Trump'ın aracına yaklaşan bir kadın, orta parmağını gösterdi.