ABD’de bir kadını öldüren silahlı saldırgan yakalandı Hastanede düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren saldırgan, yakalandı. Saldırganın çeşitli suçlardan sabıkası da çıktı.

İHA

ABD’nin Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Northside Hastanesi’ne giden 24 yaşındaki Deion Patterson, randevu saatini beklemeye başladı.

Ancak Patterson, beklemekten sıkıldı ve bir anda silahına sarıldı.

Bir kadını öldürdü

Saldırı sırasında 39 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Saldırgan, çok geçmeden polis tarafından yakalandı.

Asansörün kamerasından tespit edildi

Atlanta Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, aranan Deion Patterson’ın bir binadaki asansörün güvenlik kamerasında tespit edildiği ve bulunduğu konuma baskın düzenlendiği belirtildi.

Sahil güvenlikti

Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Patterson'ın 5 yıl boyunca sahil güvenlik biriminde çalıştığı ancak 2023 Ocak ayında görevden alındığı öğrenildi.