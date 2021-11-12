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    ABD'de bir kişi 89 yaşında fizik doktorasını tamamladı

    Rhode Island eyaletinde yaşayan emekli doktor Manfred Steiner, 89 yaşında fizik doktorasını tamamlayarak gençlik hayalini gerçekleştirdi.
    • AA
    • 12.11.2021 - 04:37
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    ABD'de bir kişi 89 yaşında fizik doktorasını tamamladı

    ABD'nin Rhode Island eyaletinde eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti.

    Eyalette oturan emekli doktor Manfred Steiner, 89 yaşında fizik doktorasını tamamladı.

    BİYOKİMYA OKUYARAK TIP FAKÜLTESİ OLDU

    Viyana Üniversitesi'nden 1955'te tıp diplomasını almasından birkaç hafta sonra ABD'ye taşınan Steiner, Tufts Üniversitesinde hematoloji ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde biyokimya okuyarak tıp profesörü oldu.

    Kan ve kan hastalıkları konusunda başarılı bir kariyere sahip olan Steiner, 1985-1994 yıllarında, Providence şehrindeki dünyanın en saygın üniversitelerinden Brown'da Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü'nün yöneticiliğini üstlendi.

    ABD de bir kişi 89 yaşında fizik doktorasını tamamladı #1

    70 YAŞINDAN SONRA FİZİK ÜZERİNE LİSANS DERSLERİ ALDI

    2000 yılında emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvayan Steiner, 70 yaşında Brown Üniversitesi'nde fizik üzerine lisans dersleri almaya başladı.

    2007'de doktora programına kaydolmak için yeterli krediye ulaşan Steiner, tezinde, iletken metallerdeki elektronların kuantum mekanik olarak nasıl davrandığını ve fermiyonların davranışlarında nasıl bozonlara dönüşebileceğini araştırdı.

    ABD de bir kişi 89 yaşında fizik doktorasını tamamladı #2

    İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA AİLESİ TIPA YÖNLENDİRMİŞ

    Fizik doktorasını alan Steiner, bunun gençlik hayali olduğunu söyledi. Genlik yıllarını Viyana'da geçiren Steiner, o senelerde Albert Einstein ve Max Planck'ın kitaplarını okuduktan sonra fizikçi olmaya karar verdiğini ancak II. Dünya Savaşı'ndan sonra annesi ve amcasının kendisini tıp okumaya yönlendirdiğini söyledi.

    ABD de bir kişi 89 yaşında fizik doktorasını tamamladı #3

    "ÜCRETLİ BİR İŞ ARAMIYORUM"

    Steiner, ömrü boyunca fizikçi olma hayalini aklından çıkaramadığını belirterek, "Sonunda başardım. Fizik eğitimimi tamamlamak hayatımın en sevindirici noktasıydı" diye konuştu.

    Yeni kariyeriyle ilgili "Ücretli bir iş aramıyorum, o kısmı geçtim" diyen Steiner, 1960'tan beri evli olduğu 93 yaşındaki eşi Sheila ile bu ay 90. yaş gününü kutlayacak.

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