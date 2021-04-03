ABD’de bir Müslüman kadının aracının camları kırılıp, içine domuz eti konuldu

ABD’de bir Müslüman kadının aracının camları kırılıp, içine domuz eti konuldu

Müslüman bir kadının arabasının camları kırılık tekerleri kesildi. Ardından aracın içine domuz eti konuldu. Başka bir Müslüman kadın ise gözaltı sırasında başörtüsünü çıkarmaya zorlandı.

ABD'nin California eyaletinin San Rafael kentinde,bir hastanede güvenlik görevlisi olarak Resmika isimli Müslüman bir kadının arabası saldırıya uğradı.

Arabanın camları kırılıp tekerlekleri kesildi. Üzerine boya döküldükten sonra içeri domuz eti ve kesik domuz ayağı bırakıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ortaya çıkan görüntüler ırkçı saldırıların tehlikeli boyutunu gözler önüne sererken, Reshmika nefret suçu kurbanı olduğunu ve kendini güvende hissetmediğini açıkladı.

Olay yerine gelip incelemelerde bulunan polis olayın nefret suçu olup olmadığına ilişkin soruşturma başlattı.

GÖZALTINDA BASKI YAPILDI

Başörtülü Müslüman kadınlara karşı ırkçı tutumlara yönelik bir olay da San Francisco Bay Area bölgesinde yaşandı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, Santa Clara'da bir şerif yardımcısının gözaltına aldığı Somali uyruklu Müslüman bir kadını başörtüsünü çıkarmaya zorladığını belirtti.

SABIKA FOTOĞRAFINDA BAŞÖRÜTÜSÜ ÇIKARILDI

Konseyde insan hakları ve yasal danışmanlık hizmeti veren Ammad Rafiqi, şubat ayında aile içi şiddet şüphesi üzerine gözaltına alınan kadının gözaltı sırasında kendisinden başörtüsünü çıkarması istendiğini ve çıkarmazsa zorla çıkarılacağının söylendiğini ifade etti.

Sabıka fotoğrafı çekilirken kadın başörtüsünü çıkarmak zorunda kaldı.

Rafiqi yaşanan bu olayın anayasadaki hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu ifade etti.

POLİSLERE EĞİTİM VERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Rafiqi, başörtüsü çıkartılan kadının dava açmayacağını ancak polislere dini kıyafetler konusunda eğitim verilmesini istediğini, polisin de kadından özür dilemesi gerektiğini ifade etti.