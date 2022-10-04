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    ABD'de bir okulun tuvaletine çakal girdi

    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir okul tuvaletine sığınan çakal, Riverside County Hayvan Hizmetleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.
    • 04.10.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 17:25
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    ABD'de bir okulun tuvaletine çakal girdi

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Riverside County'deki Mission Ortaokulu'na çakal girdi.

    Yerel saatle 09.00 sıralarında okuldaki bir tuvalete sığınan çakalı fark eden görevliler, Riverside County Hayvan Hizmetleri'ne haber verdi.

    Çakal tuvaletten çıkarıldı

    Riverside County Hayvan Hizmetleri görevlisi Will Luna, çakalın girdiği tuvalete girdi. Yaklaşık 9 aylık olduğu tahmin edilen çakal, Luna tarafından güvenli şekilde kafese kondu.

    Doğaya salındı

    Okuldan uzak bir yere götürülerek doğaya bırakılan ve oldukça korktuğu fark edilen çakal, koşarak uzaklaştı.

    İHA'nın haberine göre, okul görevlileri, çakala "Wile E" ismini verdiklerini ve geçtiğimiz haftalarda da birçok kez gördükleri çakalın okul bahçesine daha önce hiç girmediğini söyledi.

    Riverside County Hayvan Hizmetleri Yöneticisi Erin Gettis tarafından yapılan açıklamada, "Olayın sessizce halledilmesinden ve çocukların zarar görmemesinden dolayı oldukça memnunuz. Çakalın habitatına dönmesini sağladık." ifadeleri kullanıldı.

    ABD de bir okulun tuvaletine çakal girdi #1


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