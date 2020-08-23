ABD'de bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

ABD'de bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü

Louisiana eyalet polisi, bir markette bıçakla kargaşa yarattığı gerekçesiyle yaya takip ettiği 31 yaşındaki Trayford Pellerin'i kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

ABD'de polis şiddetine bir yenisi daha eklendi.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle boğularak ölmüştü.

Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

ABD'de bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü VİDEO

ŞÜPHELİYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

ABD genelinde olayların etkileri devam ederken, polis şiddeti bir siyahi amerikalının daha ölmesine neden oldu.

Louisiana eyalet polisi, cuma gecesi memurların bir markette bıçakla kargaşa yarattığı için yaya takip ettiği 31 yaşındaki Trayford Pellerin'in elinde bıçakla başka bir dükkana girmeye çalışması üzerine vurulduğunu açıkladı.

BÖLGE HALKI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Pellerin'in ölümü üzerine bölgede dün protesto gösterileri düzenlendi. Polis, gece kalabalığı dağıtmak için sis bombası kullandı.

Anne Michelle Pellerin, oğlunun sosyal kaygı rahatsızlığı nedeniyle yılbaşında profesyonel yardım aldığını, topluluk içinde endişeye kapıldığını ve memurlardan korkmuş olabileceğini söyledi.

Michelle Pellerin'in avukatlarının Trayford Pellerin'in ölümüyle ilgili dava açmayı planladığı belirtildi.