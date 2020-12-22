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    ABD’de bir siyahi, yanlışlıkla gözaltına alındı

    Çalıntı kredi kartı ihbarı alan polis, AVM'de yemek yiyen bir siyahiyi yanlışlıkla gözaltına aldı. Duruma birçok kişi tepki gösterdi.
    • DHA
    • 22.12.2020 - 11:48
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 12:25
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    ABD’de bir siyahi, yanlışlıkla gözaltına alındı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Virginia eyaletindeki Lynnhaven Alışveriş Merkezi’nde Jamar Mackey isimli bir şahıs, ailesiyle yemek yiyordu.

    Jamar Mackey, polis tarafından yanlışlıkla gözaltına alındı. Gözaltına alındığına inanamayan Mackey polislere, “Ciddi misiniz?” diye sordu.

    ÖZÜR DİLEDİLER

    Ardından polis, yanlış kişiyi gözaltına aldıklarını fark edince özür dileyerek Mackey’i serbest bıraktı.

    BENZETİLDİ

    Polis açıklamasında, "Çalıntı kredi kartı kullanan birinin tarifini aldık, siyahi bir erkekti ve siyah giyiyordu.” ifadelerini kullandı.

    TEPKİ GÖRDÜ

    Olay anına ilişkin kayda alınan görüntüde, Mackey'in polislere, "Siyah Hayatlar Önemli, neden mücadele ettiğimizi görün." ifadesini kullandı.

    Olayın sosyal medyada duyulması üzerine yüzlerce kişi, polislere tepki gösterdi.

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