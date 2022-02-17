ABD'de bir trafik polisi kazadan saniyelerle kurtuldu

ABD'nin Colorado eyaletinde trafik kontrolü yapan bir polisin durdurduğu araca, başka bir araç çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.

ABD'de akılalmaz bir kaza yaşandı.



Colorado Eyalet Devriyesi’nde bir polis, hız sınırını aştığı gerekçesiyle için bir aracı durdurdu.

DURDURDUĞU ARACA BAŞKA BİR ARAÇ ÇARPTI

Bu sırada başka bir araç son sürat duran araca çarptı. Saniyeler önce aracına dönen polis ise kazadan kıl payı kurtuldu.

Araçtakiler hafif yaralanırken, kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.





