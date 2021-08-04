ABD'de bir vatandaş kasaba satın alarak orada yaşamaya başladı

Koronavirüsün başlamasıyla birlikte ABD'de yaşayan Brent Underwood, 1.4 milyon dolara kasaba satın alarak orada yaşamaya başladı.

Dünyada koronavirüsün kendini göstermesiyle birlikte vatandaşlar arasında tedbirler beraberinde gerdi.

ABD'de yaşayan 34 yaşındaki girişimci Brent Underwood kovidin ortaya çıkmasından sonra ilginç izolasyon yöntemini tercih etti.

HAYALET KASABA

2018 yılında 1.4 milyon dolara California'da bulunan Cerro Gordo kasabasını satın aldı.

Tüm birikimini kimsenin yaşamadığı 'hayalet kasaba' için harcayan Underwood, koronavirüs pandemisi ortaya çıkınca burada yaşamaya başladı. Çılgın girişimci 16 aydır kasabada yaşıyor.

CERRO GORDO KASABASINI SATIN ALDI

ABD'de yaşayan 34 yaşındaki girişimci Brent Underwood, arkadaşı Jon Bier'in, müşterilerinin ve yatırımcıların yardımıyla 2018 yılında 1.4 milyon dolara California'da bulunan Cerro Gordo kasabasını satın aldı.

Kimsenin yaşamadığı, yıkık dökük 'hayalet kasaba' için tüm birikimini kullanan Underwood, kasabayı cazibe merkezi haline getirmeye uğraşırken koronavirüs patlak verdi.

16 AYDIR BURADA YAŞIYOR

Pandemi döneminde sosyal mesafeyi korumak ve izole bir hayat sürmek için hayalet kasabada yaşamaya karar veren genç girişimci ilk etapta 3-4 haftalığına izbe yerde yaşamayı planlıyordu.

Ancak pandemi devam edince Underwood, kasabadan ayrılamadı ve 16 ay boyunca burada kalmayı başardı.

Cerro Gordo'da zaman geçirmenin kendisini büyülediğini ifade eden Brent, "Amacımız mülkün tarihi yapısını korumak ve tarihe saygı duymak" dedi.

KASABADA MADENLER TÜKENİNCE GÖÇ BAŞLADI

300 dönümlük Cerro Gordo kasabası, bir zamanlar 400 hanenin bulunduğu ve yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı bir bölgeydi. Yıllar önce California eyaletinin en büyük gümüş üreticisi konumunda olan kasabada bugünün parasına göre 17 milyon dolar değerinde gümüş çıkarıldı. Ancak madenlerdeki gümüş tükenince, kasaba göç vermeye başladı.

Brent ve arkadaşı Jon Bier, yatırımcılarının desteğiyle 2018'de 300 dönümlük hayalet kasabayı yeniden inşa etmek ve otantik bir turizm merkezi haline getirmek umuduyla 1.4 milyon dolara satın aldı. Ancak koronavirüs pandemisi ortaya çıkınca Brent, 22 binadan oluşan kasabaya taşınarak bölgenin tek sakini konumuna geldi.

DÜKKANI MÜZEYE DÖNÜŞTÜRDÜ

Bu sırada da kasabayı kendi imkanlarıyla yenilemekten kaçınmadı... Halen ayakta olan 22 binadan bazılarını temizleyip yenileyen genç girişimci bulduğu ilginç parçaları bir araya getirerek mağazada topladı.

16 ay boyunca bir dizi proje üstlenen Underwood, bazı evleri içinde yaşanılabilecek haline getirdi, garaja dönüştürülmüş şapeli temizledi ve restore etti, bir kulübeyi yeniledi, bulduğu ilginç parçaları sergilemek için bir dükkanı müzeye dönüştürdü.

İLK KEZ SU AKMAYA BAŞLADI

Girişimcinin en önemli projesi su tedarik sistemini yenilemek oldu... Kuyudan su çıkarmayı başaran genç adam sayesinde kasabada neredeyse 15 yıldır ilk kez su akmaya başladı.

Ancak bazı talihsiz durumlar da meydana geldi. Kasabanın en önemli mücevheri olan ve 1871'den beri bölgede bulunan American Hotel, elektrik sisteminin yenilenmesi sırasında yandı.

Daha sonra deprem ve dolu fırtınası yaşandı. Üstelik burası terk edildiği için 'hayalet kasaba' olarak adlandırılsa da, Brent aslında burada bir hayalet olduğunu düşünüyor.

Çalışan ocak, küvet ve tuvaletin bulunduğu bir evde yaşayan girişimci, hayalet kasabada çalışmaya devam etmeyi planlıyor.