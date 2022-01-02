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    ABD'de birçok üniversite uzaktan eğitime dönüyor

    ABD'de son haftalarda koronavirüs vakalarının hızla artması nedeniyle birçok üniversitede yeniden uzaktan eğitime dönüldü.
    • AA
    • 02.01.2022 - 03:54
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 03:55
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    ABD'de birçok üniversite uzaktan eğitime dönüyor

    ABD'de 26 eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrim içi devam edileceğini açıkladı.

    3 HAFTA UZAKTAN EĞİTİM

    Harvard Üniversitesi, yeni yılın ilk üç haftasında uzaktan eğitim yapılacağını ve koşulların düzelmesi durumunda ocak sonunda kampüslere dönüleceğini duyurdu.

    Chicago Üniversitesi ise ikinci dönem başlangıcını iki hafta erteleyeceğini, ilk 2 hafta ise derslerin çevrim içi olacağını bildirdi.

    Uzaktan eğitime dönecek diğer okullar arasında George Washington, Yale, Columbia gibi üniversiteler de yer alıyor.

    ABD de birçok üniversite uzaktan eğitime dönüyor #1


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