ABD'de Breonna Taylor için yürüyüş düzenlendi

New York'ta toplanan göstericiler, vurularak öldürülen acil tıp teknisyeni için adalet istedi.

ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı acil tıp teknisyeni Breonna Taylor, 13 Mart'ta polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetti.

Taylor'ın öldürülmesinin ardından, olaya karışan 3 polisten sadece 1'inin suçlu bulunması sonucu başlayan protestolar devam ediyor.

BREONNA TAYLOR İÇİN YÜRÜDÜLER

New York kentinde yürüyüş düzenleyen göstericiler, polis şiddetini kınayarak Taylor için adalet talep etti.

Bisikletli göstericiler, zaman zaman yolu trafiğe kapattı. Yürüyüşte "Siyahi kadınları dinle", "Siyahların hayatları önemlidir" yazılı pankartlar taşındı.

ABD'de Breonna Taylor için adalet yürüyüşü ViDEO

TRUMP'TAN VURULAN POLİSLERE DESTEK

Taylor davasında çıkan kararın ardından Kentucky'nin Louisville kentinde yaşanan protestolarda iki polis memurunun vurulmasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Trump, "Bu gece Louisville'de vurulan polisler için dua ediyorum. Federal hükümet sizinle ve yardıma hazır." ifadesine yer vermişti.

TAYLOR'IN ÖLÜMÜ

Breonna Taylor'ın ölümü, George Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.

Eski dedektif Brett Hankison, Breonna Taylor'ın dairesine 10 kez "körü körüne" ateş ettiği gerekçesiyle haziran ayında polis departmanı tarafından kovulmuştu.

Louisville Belediye Başkanı Fischer, 16 Eylül'de, Taylor'ın ailesine yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar ödeyeceklerini, ayrıca polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini duyurmuştu.