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    ABD'de bulunan bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı gerçekleşti

    Wisconsin eyaletinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıda en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
    • AA
    • 21.11.2020 - 03:24
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    ABD'de bulunan bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı gerçekleşti

    ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Wauwatosa kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı yaşandı.

    Yaşanan silahlı saldırı sonrası polisin kalabalık bir ekip ve araçlarla olay yerinde kontrolü sağladığı bilgisi aktarıldı.

    EN AZ 3 KİŞİ YARALANDI

    Yerel medya kaynakları, olay yerinden en az 3 yaralının ambulansla hastaneye taşındığını, polisin olayın nedenine ilişkin henüz bir basın açıklaması yapmadığı bilgisini paylaştı.

    Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Mayfair isimli alışveriş merkezinin otoparkında onlarca polis arabası ve özel eğitimli K9 polis köpekleri ile önlem alındığı görüldü.

    ABD de bulunan bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı gerçekleşti #1

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