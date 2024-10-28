ABD'de büyük endişe: Seçimden sonra sokak olayları çıkabilir

AA

5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimine geri sayım sürüyor.

Her geçen gün heyecanın arttığı kampanya sürecinde toplumsal endişeler de büyüyor.

Bu kapsamda Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Merkezi tarafından ortaklaşa yapılan ankette, seçmenlere, 5 Kasım sonrası olası şiddet olaylarına ilişkin endişeleri soruldu.

10 KİŞİDEN 4'Ü SOKAK OLAYI BEKLİYOR

Ankete göre her 10 katılımcıdan 4'ü, seçim sonrası olası şiddet olayları ve seçim sonuçlarını tersine çevirmeye yönelik girişimlerden "son derece" endişeli.

Katılımcıların yaklaşık 3'te 1'i, seçim sonrası şiddet olaylarının yaşanacağını düşünmüyor.

Her 3 seçmenden 1'i ise yerel ya da eyalet seçim yetkililerinin sonuçların kesinleşmesini engelleme çabalarından "çok" endişeli olduğunu belirtiyor.

TRUMP'IN SONUÇLARI KABULLENMEMESİ ENDİŞESİ

Katılımcıların sadece yaklaşık 3'te 1'i, Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesi halinde sonuçları kabulleneceği görüşünde.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bu konuda farklı görüşe sahip. Cumhuriyetçilerin yaklaşık 3'te 2'si Trump'ın sonuçları kabul edeceğini düşünürken Demokratların yalnızca 10'da 1'i bu görüşe katılıyor.

Öte yandan katılımcıların yarısına yakını, bir adayın Seçiciler Kurulu'nu kazanıp halk oylamasını kaybederek başkan olma ihtimalinin ABD seçimlerinde "büyük bir sorun" olduğunu ifade ediyor.