ABD'de canlı yayınlanan vaazda 1 milyon dolarlık mücevher çalındı

Gösterişli tarzıyla tanınan Piskopos Lamor Miller-Whitehead'in 1 milyon dolarlık mücevherleri, internet üzerinden canlı yayınladığı vaaz sırasında çalındı.

Amerika Birleşik Devletlerin'nde (ABD) New York Belediye Başkanı Eric Adams'la olan dostluğuyla tanınan ve gösterişli stiliyle bilinen 44 yaşındaki Piskopos Lamor Miller-Whitehead, kiliseye vaaz vermeye gitti.

44 yaşındaki adam ve eşi, Piskopos'un vaaz verdiği sırada, bir anda üç silahlı soyguncunun hedefi oldu.

Canlı yayınlanan vaaz sırasında hırsızların içeri girdiğini gören Piskopos'un, yere yatıp "Tamam, tamam." dediği duyuldu.

Mücevherler çalındı

Saniyeler sonra maskeli şahıslar art arda kadraja girerken, 44 yaşındaki adamın yanına giderek mücevherlerini aldı.

ABD'de canlı yayınlalan vaazda 1 milyon dolarlık mücevher çalındı

"Sadece bir soygun için mi geliyorlardı bilmiyordum"

Miller-Whitehead, soygunun ardından yaptığı açıklamada, hırsızların eşinin mücevherlerini çalarken bebeğinin yüzüne de silah dayatıldığını belirterek, "Onların silahlarıyla geldiklerini gördüğümde herkese dışarı çıkmasını söyledim. Kiliseyi havaya uçurmak mı istiyorlar yoksa sadece bir soygun için mi geliyorlardı bilmiyordum. Eşimin tüm mücevherlerini aldılar, benim tüm mücevherlerimi aldılar." dedi.

Hırsızları yakalayanlara 50 bin dolar ödül

Hırsızların yakalanmalarına yönelik bilgi için 50 bin dolar ödül verileceğini kaydeden Whtehead, kilise hizmetlerinin planlandığı gibi devam edeceğini vurguladı.

Mücevherin değeri: 1 milyon dolar

İHA'nın haberine göre; New York Polis Departmanı yaptığı açıklamada, piskopos ve 38 yaşındaki eşinden çalınan mücevherlerin tahmini değerinin 1 milyon dolar olduğu ifade edildi.