ABD'nin Kaliforniya eyaletinde soyguncular, çantasını çaldıkları kadını metrelerce sürükledi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland kentinde bulunan Çin Mahallesi'nde, araçla gerçekleştirilen kapkaç olayında soyguncular, aracın arka kapısını açarak kadının çantasına uzandı.

ÇANTASINI BIRAKMAYINCA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çantasını bırakmamamakta direnen kadın, hareket eden araçla birlikte yolda metrelerce sürüklendi.

Olaya karışan Jenny adlı kadının eşi Eric, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Eşim saldırının psikolojik etkisini hala atlatamıyor. Şu anda her şeyden çok, korkuyor" dedi.

Oakland Polis Teşkilatı, olayın kapsamlı incelendiğini, soyguncuların arandığını duyurdu.

ABD'de çantası gasbedilen kadın, araçla metrelerce sürüklendi-Video