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- ABD'de çarptığı motosikletle kilometrelerce yol gitti
ABD'de çarptığı motosikletle kilometrelerce yol gitti
Uzun süre sürüklenen motosikletten çıkan kıvılcımlar tehlike oluşturdu.
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 14:26
Görüntüler, ABD'de kayda geçti. Bir sürücü, motosiklete çarptı.
Başka bir araçtan kaydedilen görüntülerde, sürücü, önüne kattığı motosikletle Kaliforniya karayolunda uzun süre ilerledi.
MOTOSİKLETİ SÜRÜKLEDİ
Aracın sürüklediği motosikletten kıvılcımlar çıktığı görüldü. Bir süre sonra sürücü, yoldan çıkarak kaza yaptı.
ABD basınına göre, motosikletliye çarpan sürücünün duramadığı, motosiklet sürücüsünün ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.
ABD'de sürücü çarptığı motosikletle kilometrelerce yol gitti VİDEO