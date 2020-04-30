ABD'de cenaze evlerinde korona yoğunluğu

New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle yoğunluk yaşayan bir cenaze evi, cesetleri dondurucusu olmayan kamyonetlerde muhafaza ettiği gerekçesiyle kapatıldı.

ABD’de koronavirü nedeniyle yaşanan can kaybı 60 bini, vaka sayısı bir milyonu aştı.

New York'ta ise ölü sayısı 18 bini geçmiş durumda.

Bu yüksek sayılar karşısında, sağlık kuruluşlarındaki tıbbi malzeme eksikliğinin yanında, hayatını kaybedenlerin cesetlerinin muhafaza edilmesinde de sorunlar yaşanıyor.

50 CESET SOĞUTUCUSU OLMAYAN KAMYONETTE BEKLETİLDİ

BBC’nin haberine göre, New York’taki Brooklyn bölgesinde Sağlık Bakanlığınca "cenaze evi" olarak belirlenen bir işletme, yaklaşık 50 cesedi, kiraladığı dondurucu özelliği bulunmayan kamyonetlere yerleştirdi.

CESETLERİN KOKUSU TÜM MAHALLEYE YAYILDI

Kamyonetlerden yükselen ceset kokusunun etrafa yayılması üzerine, mahalle sakinleri durumu New York Polis Departmanına ihbar etti.

Olay yerine giden polis ekipleri, cesetleri güvenli koşullarda muhafaza etmediği gerekçesiyle cenaze evini mühürledi ve soruşturma başlattı.

BAŞKA BİR KAMYONA TAŞINDI

Bu arada Koronavirüs vakalarında sağlık çalışanlarının tulumlarına benzeyen koruyucu elbiseler giyen bazı kişiler, cesetleri, daha sonra olay yerine gönderilen donduruculu bir kamyona taşıdı.