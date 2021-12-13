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    ABD'de cenaze törenine silahlı saldırı: 1 ölü 13 yaralı

    Teksas eyaletinde bir cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
    • AA
    • 13.12.2021 - 23:22
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    ABD'de cenaze törenine silahlı saldırı: 1 ölü 13 yaralı

    Houston şehrinde gerçekleşen saldırıda 20 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, bazısının durumu ciddi olan 13 kişi yaralı civardaki hastanelere kaldırıldı.

    ARAÇLA YAKLAŞARAK RASTGELE ATEŞ AÇTI

    Harris Bölge Şerifi Ed Gonzales, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, zanlının törene araçla yaklaşarak rastgele ateş açtığını ve saldırıdan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti.

    Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

    ABD de cenaze törenine silahlı saldırı: 1 ölü 13 yaralı #1

    ABD de cenaze törenine silahlı saldırı: 1 ölü 13 yaralı #2

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