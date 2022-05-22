ABD'de çenesiz doğan Joseph Williams'ın hayat hikayesi

Williams, nadir hastalığı nedeniyle konuşamıyor ve yemek yiyemiyor. Aradığı aşkı bulan Williams, "Kendime inanmaya başladığımda eşimi buldum" dedi.

ABD'de yaşayan Joseph Williams, çenesi olmadan dünyaya geldi.

Hayatı boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşan Williams, onlarca yıl "değersiz" hissettiğini düşündükten sonra aradığı aşk ile hayata tutunduğunu söyledi.

Dünyaya çenesiz geldi

Chicago'da yaşayan 41 yaşındaki Williams, doğuştan bozukluk olan otofasiyal sendromu ile hayata gözlerini açtı.

Bu da onun çenesiz olmasına, konuşamamasına ve yemek yiyememesine neden oldu.

"Özgüvenim çok düşüktü"

Yaşadığı zorlukları anlatan Williams, "Sevgilimin olması benim için zordu çünkü özgüvenim çok düşüktü ve kendimi değersiz hissediyordum. Ama kendime inanmaya başladığımda ve daha fazlasını hak ettiğimi fark ettiğimde sonunda eşimi buldum." dedi.

Kaynakçı olarak çalışan Williams, "İlk başta arkadaştık. Sonra çıkmaya başladık ve aşık olduk." ifadesini kullandı.

"İnsanlar, evlenmemi asla beklemiyordu"

Williams, 2020 yılında evlendiğini dile getirerek, "Eminim insanlar, evlenmemi asla beklemiyorlardı. Dürüst olmak gerekirse, ben de beklemiyordum." diye konuştu.

"Benden kaçıyorlardı"

İnsanların eskiden kendisinden kaçtığını ve farklı davrandığını dile getiren Williams, bu durumda bazen saklanmak ve ağlamak istediği anlar olduğunu kaydetti.

"Kalbi, duyguları ve beyni olan bir insanım"

New York Post'un haberine göre, Joseph Williams, "Farklı olduğumu ve bazılarının çirkin olduğumu düşüneceklerini ve beni kabul etmeyeceklerini anlıyorum. Yine de kalbi, duyguları ve beyni olan bir insanım." diye ekledi.

Williams, diğer insanlara olduğu gibi kendine de saygılı davranılmasını istiyor.