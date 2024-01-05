ABD'de çiftin 4 bin dolarını köpek yedi: Parayı dışkısında aradılar ABD'de Clayton ve Carrie Law çiftinin 'Cecil' isimli köpeği, mutfak tezgahında duran 4 bin doları yedi. Köpeğin dışkısından çıkan banknotları temizleyen çift, paranın büyük bir bölümünü kurtarmayı başardı.

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ABD'de, görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Clayton ve Carrie Law çifti, bankadan para çektikten sonra eve geldi.

Çift, 4 bin dolar değerindeki banknotları mutfak tezgahında bıraktı.

Daha sonra mutfağa dönen çift parayı yerinde göremedi.

Çok geçmeden çiftin 'doodle' cinsi köpekleri Cecil'in tezgahta duran parayı yediği anlaşıldı.

Köpek, 4 bin doları yedi

Köpeklerinin 'iyi huylu' olduğunu söyleyen 33 yaşındaki Carrie, "Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı." dedi. Bankadan geldikten sonra yaşadıklarını anlatan Carrie, "Birden erkek arkadaşım bana 'Cecil 4 bin doları yiyor' diye bağırdı. Önce yanlış duyduğumu düşündüm. Neredeyse kalp krizi geçiriyordum." ifadelerini kullandı.

Paniğe kapılan çift, köpeğin herhangi bir tıbbi tedaviye ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek için ilk olarak Cecil'in veterinerine ulaştı. Veteriner, Cecil'in evde dinlenmesinin yeterli olacağını söyledi.

Tuvaletini yapmasını beklediler: Mucizevi bir şekilde 4 bin doların büyük çoğunu kurtarmayı başardık

Bir süre sonra kusmaya başlayan köpeğin çıkardığı banknotları bir araya getiren çift, Cecil'in tuvaletini yapmasını bekledi.

Clayton ve Carrie, daha önce toparladıkları parçaları temizleyerek köpeğin dışkısından çıkan banknotlar ile bir araya getirdi. Carrie, "Paralar çok kötü kokuyordu ama bu paraları kurtarmamızın tek yolu buydu. Mucizevi bir şekilde 4 bin doların büyük çoğunu kurtarmayı başardık." dedi.

Yalnızca 450 doları birleştiremediklerin söyleyen Carrie, "Bir gün para aklayacağım aklıma gelmezdi." sözleriyle devam etti.