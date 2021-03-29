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    ABD'de çıkan yangında 5 kişi öldü

    Sabah erken saatlerde alevlere teslim olan binada 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
    • AA
    • 29.03.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 09:37
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    ABD'de çıkan yangında 5 kişi öldü

    ABD'nin Arkansas eyaletinde bir binada çıkan yangın ölümle sonuçlandı.

    Little Rock kentindeki binada çıkan yangında 3'ü çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.

    Little Rock İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, kentteki bir binada dün sabah erken saatlerde çıkan yangına yerel saatle 05.10'da müdahale edildiği belirtildi.

    2'Sİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Yangının çıktığı binaya giren itfaiye ekiplerinin burada 5 kişi bulduğu, bu kişilerden 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

    Binadan tahliye edilerek Arkansas Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan 4 ila 9 yaşlarındaki 3 çocuğun ise orada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

    ABD de çıkan yangında 5 kişi öldü #1

    HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

    Olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin Dominique Chantille Rideout (29), Evan Howard (28), Nyla Howard (4), Nehemiah Howard (8) ve Nathaniel Howard (9) olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Öte yandan yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma açıldı.

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