ABD'de cinsel ilişki sırasında işlediği cinayeti 2 yıl sonra itiraf etti

ABD'de cinsel ilişki sırasında işlediği cinayeti 2 yıl sonra itiraf etti

ABD'de Joel Hollendorfer isimli adam, cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı 19 yaşındaki kızı boğarak öldürdü. Zanlı, cinayeti 2 yıl sonra eşine itiraf etti.

ABD'nin Colarado eyaletinde okuyanların kanını donduracak bir olay yaşandı.

46 yaşındaki Joel Hollendorfer isimli adam, 19 yaşındaki Kara Nichols ile araçta cinsel ilişkiye girmek için anlaştı.

İkili cinsel ilişkiye girmeye başladıktan bir süre sonra Joel Hollendorfer, 19 yaşındaki kızın boğazını sıkmaya başladı.

NEFES ALAMADIĞINI FARK ETSE DE BOĞAZINI SIKMAYA DEVAM ETTİ

Bu sırada kızın nefes alamadığını fark edemeyen adam, kızın boğazını bırakmayınca Kara Nichols boğularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kızın cansız bedenini yanına alan adam, Colorado Springs El Paso'daki evinin yakınlarındaki bir alana gömdü.

Kızlarından uzun süre haber alamayan ailesi ise polise kayıp başvurusunda bulundu.

2 YIL SONRA KARISINA İTİRAF ETTİ

Hollendorfer ise cinayeti işlediğini bir süre sakladı. 2 yıl sonra cinayeti işlediğini karısına itiraf etti.

Ardından da polise giderek teslim oldu. Acil olarak çalışma başlatan ekipler, kızın cansız bedenini buldu.

Yargılanmasına devam edilen Hollendorfer'ın alacağı ceza merak ediliyor.