Euro
15.38
0.14%
Dolar
13.59
-0.02%
Altın
820.70
0.33%
Borsa
2002
-2.39%
Bitcoin
594.393
4.20%
BTXN Coin
37.26
-1.84%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 3 C

    ABD'de cinsel ilişki sırasında işlediği cinayeti 2 yıl sonra itiraf etti

    ABD'de Joel Hollendorfer isimli adam, cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı 19 yaşındaki kızı boğarak öldürdü. Zanlı, cinayeti 2 yıl sonra eşine itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 09:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de cinsel ilişki sırasında işlediği cinayeti 2 yıl sonra itiraf etti

    ABD'nin Colarado eyaletinde okuyanların kanını donduracak bir olay yaşandı.

    46 yaşındaki Joel Hollendorfer isimli adam, 19 yaşındaki Kara Nichols ile araçta cinsel ilişkiye girmek için anlaştı.

    İkili cinsel ilişkiye girmeye başladıktan bir süre sonra Joel Hollendorfer, 19 yaşındaki kızın boğazını sıkmaya başladı.

    NEFES ALAMADIĞINI FARK ETSE DE BOĞAZINI SIKMAYA DEVAM ETTİ

    Bu sırada kızın nefes alamadığını fark edemeyen adam, kızın boğazını bırakmayınca Kara Nichols boğularak hayatını kaybetti.

    Olayın ardından kızın cansız bedenini yanına alan adam, Colorado Springs El Paso'daki evinin yakınlarındaki bir alana gömdü.

    Kızlarından uzun süre haber alamayan ailesi ise polise kayıp başvurusunda bulundu.

    ABD de cinsel ilişki sırasında işlediği cinayeti 2 yıl sonra itiraf etti #1

    2 YIL SONRA KARISINA İTİRAF ETTİ

    Hollendorfer ise cinayeti işlediğini bir süre sakladı. 2 yıl sonra cinayeti işlediğini karısına itiraf etti.

    Ardından da polise giderek teslim oldu. Acil olarak çalışma başlatan ekipler, kızın cansız bedenini buldu.

    Yargılanmasına devam edilen Hollendorfer'ın alacağı ceza merak ediliyor.

    ABD de cinsel ilişki sırasında işlediği cinayeti 2 yıl sonra itiraf etti #2

    ABD de cinsel ilişki sırasında işlediği cinayeti 2 yıl sonra itiraf etti #3


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Transparan tulumu Hande Yener'den sonra Dua Lipa giydi
    Magazin

    Transparan tulumu Hande Yener'den sonra Dua Lipa giydi

    Kourtney Kardashian transparan tulum giydi
    Magazin

    Kourtney Kardashian transparan tulum giydi

    Görüş Bildir