ABD'de cinsel saldırı kurbanının DNA'sı başka bir olayda kullanıldı

ABD'nin San Francisco kentinde polis, bir emlak suçunu aydınlatmak için yıllar önce gerçekleşen cinsel saldırı sonrasında DNA'sı saklanan bir kadının DNA verisini kullandı.

San Francisco Bölge Savcısı Chesa Bodin dün yaptığı açıklamada, cinsel saldırı kurbanlarının haklarının polis tarafından ihlal edildiğini belirtti.

BAŞKA BİR SUÇU AYDINLATMAK İÇİN KULLANILDI

San Francisco Başsavcısı Chesa Bodin, yıllar önce cinsel saldırı kurbanı bir kadının muayenesinde kullanılan ‘tecavüz kitindeki’ DNA verisinin, polis tarafından başka bir suçu aydınlatmak için kullanıldığını duyurdu.

MAĞDUR HAKLARINA AYKIRI BİR UYGULAMA

Başsavcı Bodin, bu uygulamanın mağdur haklarına aykırı bir uygulama olduğunu ifade etti.

"KURBANLARI ÖNE ÇIKMAKTAN ALIKOYAR"

Başsavcı Bodin açıklamasında "Güvenlik güçleri, hayatta kalanların cinsel saldırı muayenesinden toplanan DNA'yı onları suçlamak için alıkoyuyor ve kullanıyor, hayatta kalanlara zarar veriyor. Kamu güvenliği, cinsel saldırıdan kurtulanları desteklememizi ve onları öne çıkmaktan caydıracak tüm uygulamaları sona erdirmemizi talep ediyor." dedi.

"CİNSEL SALDIRI SUÇUNU AYDINLATMAK İÇİN RIZA GÖSTERDİLER, UZUN YILLAR SAKLANMASI İÇİN DEĞİL"

Mağdur mahremiyetinin ihlalini durdurmak için mevzuat üzerinde çalıştığını belirten Bodin, ayrıca "Suç şüphelilerini belirlemek için kullanılan bir veri tabanında cinsel saldırıdan kurtulanların DNA'sını tutma ve kullanma uygulamasına son verilmesi için çağrıda bulunuyorum." dedi.

Başsavcı Bodin, cinsel saldırı kurbanlarının, DNA verilerinin yıllar sonra kullanılmak üzere bir veri tabanında kalıcı olarak saklanması için değil saldırıyı aydınlatma amacıyla DNA toplanmasına rıza gösterdiklerini vurguladı.