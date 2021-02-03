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    ABD'de çıplak kovboy, Times Meydanı'nda gitar çaldı

    Yoğun kar yağışı ve soğuk havaya aldırmayan kovboy, gitarıyla ilgi odağı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 09:44
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    ABD'de çıplak kovboy, Times Meydanı'nda gitar çaldı

    ABD'nin New York kentinde bulunan dünyaca ünlü Times Meydanı, ilginç anlara sahne oldu.

    Son günlerde yoğun kar yağışının yaşandığı kentte, şapkası ve botuyla kendini kovboya benzeten bir adam, elindeki gitarla performans sergiledi.

    ÇIPLAK KOVBOY KAR ALTINDA ÇALDI

    Yoğun kar yağışı altında gitar çalan çıplak kovboy, araçlara el sallamayı da ihmal etmedi.

    Soğuk havaya rağmen dışarıya kıyafetsiz çıkan adam, sosyal medyada gündem oldu.

    ABD'de çıplak kovboy, Times Meydanı'nda gitar çaldı ViDEO

    ABD de çıplak kovboy, Times Meydanı nda gitar çaldı #1

    ABD de çıplak kovboy, Times Meydanı nda gitar çaldı #2

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