Havalimanında çocuklarını kaybeden kadın ortalığı birbirine kattı. Gözaltına alınan genç kadının, 10 bin dolardan fazla zarara yol açtığı belirtildi.

ABD'nin Miami kentinde paylaşılan görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Yolculuk yapmak için havalimanına gelen bir kadın, burada çocuklarını kaybetti.

25 yaşındaki genç kadın, bir süre çocuklarını aradı, bulamayınca adeta çılgına döndü.

Öfkeyle etrafa saldırmaya başlayan kadın, havalimanını savaş alanına çevirdi.

Cihaz ve eşyaları etrafa fırlattı

Bilet kontrol noktasının arkasına geçen kadın, bağırmaya başlayarak masadaki barkod okuyucu cihazı ve diğer eşyaları yere attı.

İHA'nın aktarımına göre; amatör kameralara yansıyan görüntülerde, öfkeli kadının bilgisayar monitörünü de yerinden çıkararak kapı görevlisini fırlattığı görüldü.

ABD'de çocuklarını kaybeden kadın havalimanında çılgına döndü VİDEO



"Çocuklarını bulmasını isteyerek bağırmaya başladı"

Miami-Dade Polisinden yapılan açıklamada, "Çocukların yanında olmadığını fark ettiğinde sinirlendi ve kapı görevlisinden çocuklarını bulmasını isteyerek bağırmaya başladı." ifadeleri kullanıldı.

10 bin dolar zarar verdi

Kadın, olay yerine gelen polis tarafından "darp, suç teşkil eden eylem ve ahlaka aykırı davranış" suçlarından gözaltına alındı.

Havalimanında da 10 bin dolardan fazla zarara yol açtığı belirtildi.