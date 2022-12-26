Otobüsler dolusu göçmen Kamala Harris’in evinin önüne bırakıldı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in evinin yakınlarına, Noel gecesinde Teksas’tan getirilen 3 otobüs dolusu göçmen aile bırakıldı.

ABD'de düzensiz göçmenlere yönelik tartışmaların ardından dikkat çeken bir olay yaşandı.

Birkaç otobüs dolusu göçmen, ülkedeki dondurucu soğuklar esnasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Washington D.C.'deki evinin önüne bırakıldı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, göçmenlerin Teksas'tan Harris'in yaşadığı Deniz Gözlemevi'ne getirildiği görüldü.

Sığınmacılar, Harris'in evinin önüne bırakıldı

CNN International’ın bildirdiğine göre ise Washington D.C.’de sıcaklıkların eksi 10 dereceye düştüğü aşırı kış hava koşullarında bazı insanlar, tişört ve şort gibi yetersiz giysiler giyiyordu.

ABD'de çok sayıda düzensiz göçmen, Kamala Harris’in evinin önüne bırakıldı

Cumhuriyetçi siyasetçiler tarafından yapıldığı üzerinde duruluyor

Diğer taraftan otobüsleri kimin gönderdiği belli olmasa da Teksas valisi Greg Abbott da dahil olmak üzere birçok Cumhuriyetçi vali, daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın göçmenlik politikalarını protesto etmek için Washington D.C. ve New York gibi Demokratik şehirlere göçmen göndermişti.

Teksas Valisi Abbott iki otobüs dolusu göçmeni göndermişti

Eylül ayında Abbott, eyaletindeki iki otobüs göçmeni Başkan Yardımcısı'nın Washington'daki evine gönderdiğini belirtmişti.