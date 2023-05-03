ABD'de çöp kutusunda pusu kuran ayı okul müdürünü korkuttu Batı Virginia eyaletinde bir okulun bahçesinde bulunan konteynerden aniden çıkan ayı, o sırada konteynerin yanında bulunan okul müdürünü korkuttu. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

DHA ABD’nin Batı Virginia eyaletindeki Nicholas ilçesinde bulunan Zela İlkokulu’nda okul müdürü James Marsh, okul bahçesindeki çöp konteynerinin kapağında bulunan kilidi açtı. Görüntülerde, kilidin açılmasıyla siyah bir ayının aniden konteynerden dışarıya atladığı görüldü. Koşarak kaçtı Ayıyla göz göze gelen Marsh, konteynerin yanından panikle koşarak uzaklaştı. Görüntülerde, ayının konteynerden çıktıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. İzleyenler gülme krizine girdi Marsh ve kapıyı açan meslektaşı ise yaşanan olayı gülerek karşıladı.