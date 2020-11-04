ABD'de çöplerden oy pusulaları çıktı

Başkanlık seçiminin devam ettiği ABD'de, Louisiana ve Kaliforniya eyaletlerine postayla gönderilen oy pusulalarının çöpe atıldığı tespit edildi.

Amerikan halkı yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'la Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı seçim başa baş devam ediyor.

Seçim öncesinde çoğu anket firmaları Biden'ın farkla kazanacağını duyursa da, Trump seçimde ipi göğüslemeye yakın.

ABD'DE ÇÖPTEN OY PUSULASI ÇIKTI

ABD'nin yeni başkanınını belirleyecek seçim devam ederken, NBC’nin Houston’daki yerel televizyon kanalı KPRC’nin haberine göre Louisiana eyaletine postayla gönderilen oy pusulanın çöpe atılmış olduğu tespit edildi.

ABD Posta Ofisi, pusulanın Houston’daki postaneden çalınmış olabileceğini düşünüyor. Pusulanın kapalı zarfı açılmamıştı.

HOUSTON'DA DA TRUMP'A VERİLEN OY PUSULASI ÇÖPTE BULUNDU

Louisiana’nın başkenti Baton Rouge’dan Kaliforniya’ya gönderilen bir oy pusulası da aynı çöpte bulundu.

Bu postadaki pusulada Trump’a oy verildiği öğrenildi. Kaliforniya eyaletinde Biden'ın Trump’tan yaklaşık 4 milyon oy farkı olduğu için çöpten çıkacak pusulaların sonucu değiştirmesi mümkün değil.

Aynı şekilde Louisiana’yı da Trump farklı kazanmıştı. Yine de iki başkan adayı arasında uzun süreceğe benzeyen hukuk savaşında bu oy pusulaları da gündeme gelebilir.