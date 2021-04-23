ABD’de Covid-19 Nefret Suçları Yasası Senato’dan geçti

6 Asyalı kadının silahlı saldırıda katledilmesi sonrası önerilen Covid-19 Nefret Suçları Yasası, Senato’dan geçti.

ABD’de, koronavirüs salgını nedeni ile Asya kökenli vatandaşlara yönelik nefret suçlarından artış meydana geldi.

Harekete geçen Senato, bu suçların işlenmesini önlemek amacı ile Covid-19 Nefret Suçları Yasası’nı gündeme getirdi.

Atlanta’da 16 Mart’ta 6 Asyalı kadının silahlı saldırıda katledilmesi sonrası Havai Demokrat Senatörü Mazie Hirono tarafından önerilen yasa, 94’e karşı 1 oy ile kabul edildi.

Her iki partiden destek alan yasaya karşı tek oy kullanan, Missouri Cumhuriyetçi Senatörü Josh Hawley oldu.

YENİ BİRİM OLUŞTURMA KARARI ALINDI

Yasa ile Adalet Bakanlığı bünyesinde koronavirüs ile alakalı nefret suçlarının daha hızlı araştırılması içini yeni bir birim oluşturulması kararı alındı.

Ayrıca, Asya kökenlilere karşı işlenen nefret suçları kınandı.

Kabul edilen yasa adalet, sağlık ve insani servislerde bulunan kurumlara salgın döneminde nefret suçları konusunda halk bilincini artıracak çalışmalar yapma zorunluluğu getirdi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ ONAYI GEREKİYOR

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, tasarının Senato'nun önemli sorunları çözmek için çalışabileceğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Kanunun yürürlüğe girmeden Temsilciler Meclisi’nde de kabul edilmesi gerekiyor.