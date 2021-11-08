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    ABD'de Cumhuriyetçilerin oy aldığı ilçelerde ölüm oranları daha fazla

    ABD'de; Demokratlara göre, Cumhuriyetçi Parti’nin oy olarak daha fazla olduğu ilçelerde, ölüm oranının daha fazla olduğu öğrenildi.
    • AA
    • 08.11.2021 - 22:13
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    ABD'de Cumhuriyetçilerin oy aldığı ilçelerde ölüm oranları daha fazla

    ABD'de koronavirüsle mücadele devam ederken, bazı eyaletlerde ölümlerin değişiklik gösterdiği öğrenildi.

    Ölümlerin, genellikle aşı karşıtlarının yoğunlukta olduğu Cumhuriyetçi Parti’nin, Demokratlardan daha fazla oy aldığı ilçelerde yüksek olduğu ortaya çıktı.

    ABD de Cumhuriyetçilerin oy aldığı ilçelerde ölüm oranları daha fazla #1

    CUMHURİYETÇİ PARTİ'YE OY VEREN İLÇELERDE ÖLÜM ORANI DAHA FAZLA

    New York Times tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’ye yüzde 60 ve üzeri oranda oy verilen ilçelerde geçen ay her 100 bin kişide 25 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

    Demokrat Parti’ye yüzde 60 ve üzeri oy verilen ilçelerde ise 100 bin kişide 7,5 kişi kovid-19'dan yaşamını yitirdi.

    Ölüm oranlarının, seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’ye verilen oy ile doğru orantılı olarak arttığına dikkat çekildi.

    ABD de Cumhuriyetçilerin oy aldığı ilçelerde ölüm oranları daha fazla #2

    CUMHURİYETÇİLERİN AŞI KARŞITLIĞI ORANI DAHA FAZLA

    Aradaki farkın nedeni olarak, Cumhuriyetçilerde aşı karşıtlığının daha fazla olması gösterildi.

    Yapılan bir araştırmaya göre ABD’de Demokratların yüzde 90’ı, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 60’ı Kovid-19 aşısı olmuştu.

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