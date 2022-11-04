ABD'de Cumhuriyetçilerin seçim vaadi: Kazanırsak Ukrayna'ya tek kuruş vermeyeceğiz

ABD Kongre Üyesi Marjorie Taylor Green, Cumhuriyetçilerin ara seçimleri kazanması durumunda Ukrayna'ya tek kuruş vermeyeceklerini belirterek, "Ukrayna bir sent bile alamayacak" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlere 4 gün kaldı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Green, Kongre ara seçimleri öncesi Iowa'da seçmenlere seslendi.

ABD Kongre Üyesi Marjorie Taylor Green, Biden yönetimini eleştirerek "Demokratlar sınırlarımızı sonuna kadar açtılar, ancak önemsedikleri tek sınır Ukrayna, ABD'nin güneyi değil." dedi.

"Cumhuriyetçiler döneminde Ukrayna bir sent bile alamayacak"

Taylor Green, Cumhuriyetçilerin ara seçimleri kazanması halinde Ukrayna'ya "tek kuruş" vermeyeceklerini aktararak "Cumhuriyetçiler döneminde Ukrayna bir sent bile alamayacak." ifadelerini kullandı.

Kevin McCarthy'den benzer açıklamalar

Temsilciler Meclisi'ndeki azınlık partisinin lideri Kevin McCarthy de benzer açıklamalarda bulundu.

McCarthy, Cumhuriyetçilerin 8 Kasım'daki seçimleri kazanması halinde Kongre'nin "Ukrayna'ya yönelik fonları kesebileceğini" söyledi.

Anket sonuçları

ABD'de yapılan anket sonuçlarına göre, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, Senato'da da "yüksek ihtimal" çoğunluğu kazanmaları bekleniyor.

Amerikalılar, 8 Kasım'daki ara seçimlerde, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.