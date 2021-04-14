ABD'de Daunte Wright'ın ölümünün ardından protestolar sürüyor

Siyahi gencin polis tarafından öldürülmesine tepki gösteren protestocularla polis arasında gerilim yaşandı.

ABD'nin Minneapolis kentinde 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright'ın, 11 Nisan'da çevirme sırasında polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor.

Olayın yaşandığı Brooklyn Center beldesinde polis ve protestocular dün gece saatlerinde bir kez daha karşı karşıya geldi.

POLİSLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇATIŞMA

Yüzlerce protestocu, saat 22.00'deki sokağa çıkma yasağı öncesinde beldenin polis merkezi etrafında toplanırken, polis beton bariyerler ve yüksek metal çit ile korunan binadan kalabalığa dağılmaları için uyarı anonsları yaptı.

Binayı koruyan polislere havai fişekler ve çeşitli nesneler fırlatan protestoculara, polis ses bombaları ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

ABD'de Daunte Wright protestosu VİDEO

SİYAHİ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİ

Daunte Wright'ın vurularak yaşamını yitirmesini protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalar sonrası beldede acil durum ilan edilerek gece sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Wright, kentin kuzeyindeki Brooklyn Center beldesindeki Orchard Bulvarı'nda durdurulmuş, gözaltı işlemi sırasında kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından bir grup gösterici, olay mahallinde toplanarak polis ekiplerini protesto etmiş, kentteki gerginlik sonraki günlerde de sürmüştü.

YAĞMA OLAYLARI YAŞANDI

Protestolar sırasında bazı polis araçlarına zarar verilirken, şehirdeki yaklaşık 20 iş yerine yönelik yağma olaylarını gösteren videolar da sosyal medyaya yansımıştı.

Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u gözaltına alınırken öldürülmesi ülke genelinde polis şiddetini kınayan ırkçılık karşıtı şiddetli protestoların fitilini ateşlemişti.

Floyd'un polis memurunun diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvardığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

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