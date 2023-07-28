ABD'de de 5 yaşındaki çocuk kardeşini öldürdü! Kanında uyuşturucu çıktı Indiana eyaletine bağı Lafayette şehrinde erkek kardeşini ölümcül bir şekilde vuran beş yaşındaki çocuğun kokain testinin pozitif çıkarken 16 aylık bebeğin ise kanında esrara rastlandığı açıklandı.

ensonhaber.com Çocuklarda kardeşlerine karşı kıskançlık sık sık rastlanan bir olay. ABD'nin Indiana eyaletine bağı Lafayette şehrinde kardeş kıskançlığı dehşet saçtı. 5 yaşında bir çocuk, yürümeye yeni başlayan 16 aylık erkek kardeşini başından vurarak öldürdü. Ülkede yaşanan olay, sorumsuz ebeveynin neden olmasıyla gündeme oturdu. Çocukların kanında uyuşturucu çıktı Mart ayında yaşanan olay, detayları medyaya sızınca ülke genelinde büyük infiale neden oldu. Yaşanan olayın ardından yapılan incelemelerde iki çocuğun da vücudunda esrar bulunduğu ifade edildi. Anne ve baba suçlandı 27 yaşındaki Deonta Jermaine Johnson ve 24 yaşındaki Shatia Tiara Welch, polisler mülklerine baskın yaptıktan sonra ihmal ve çeşitli uyuşturucu suçlamalarıyla suçlandı. Olaydan sonra polis, apartmanda 93 adet fentanil hapı, esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan araç gereç bulduğunu da sözlerine ekledi. Welch, polise silahın kendisine ait olduğunu ama genellikle yatağının altındaki bir kutuda kilitli tuttuğunu söyledi.