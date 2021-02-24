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    ABD'de deniz uçağının göle düşme anı

    Acil iniş yapmaya çalışan bir deniz uçağı, pilotun kontrolü kaybetmesiyle birlikte göle düştü.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 12:19
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    ABD'de deniz uçağının göle düşme anı

    ABD’nin Alabama eyaletinde Coosa County’de acil iniş yapmak isteyen Lockwood Aircam tipi deniz uçağının pilotu kontrolünü kaybetti.

    Pilotun kontrolünü kaybetmesinin ardından uçak göle düştü. Uçağın Martin Gölü’ne düştüğü ve pilotun kayıp olduğu belirtildi.

    PİLOTUN DURUMU İYİ

    Polis tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucu olay yerine yakın bir noktada pilota ulaşıldığı öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada pilotun yaralandığı ve durumunun iyi olduğu ifade edildi.

    ABD'de deniz uçağının göle düşme anı VİDEO


    ABD de deniz uçağının göle düşme anı #1

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