ABD'de inşaat halindeki binada yangın çıktı

ABD'nin Oklahoma eyaletinde çıkan yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmeye çalışıyor.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yer alan inşaat halindeki bir binada çıkan yangın saatlerdir devam ediyor.

KAUÇUKLU ÇATI KAPLAMA YANGINI BÜYÜTTÜ

Oklahoma İtfaiye Departmanı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre binanın 5. katında kauçuklu çatı kaplama malzemesinin olması yangının büyümesine neden oldu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Binanın bir kısmı yangın nedeniyle çökerken 80'den fazla itfaiyeci yangını kontrol altına almak için saatlerdir mücadele ediyor.

YANGINDA YARALANMA BİLGİSİ YOK

Çevrede bulunan Twitter kullanıcıları yangın sırasında patlama sesi duyduklarını iddia ederken şimdiye kadar resmi bir yaralanma bilgisi gelmedi.

Ekiplerin çalışmaları sürerken, yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.