ABD'de dikkat çeken seçim anketi: Kamala Harris önde götürüyor ABD'de 18-20 Eylül tarihlerinde yapılan ankette, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın az bir farkla Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'in gerisinde kaldığı görüldü.

AA

5 Kasım 2024 günü gerçekleştirilecek ABD seçimlerine az bir süre kala dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Seçim yarışı; Donald Trump'a yönelik suikast girişimi, Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığının kesinleşmesi gibi gelişmeler ile daha da kızışıyor.

4 PUAN ÖNÜNE GEÇTİ

CBS News ile YouGov tarafından 3 bin 129 kayıtlı seçmen ile yapılan anket çalışmasında sonuçlar dikkat çekti.

Anket sonuçlarına göre, Harris'in, yüzde 48 destek alan Trump'ın 4 puan önüne geçerek yüzde 52'ye ulaştığı görüldü.

GÖÇMEN KONUSU BELİRLEYİCİ OLDU

Seçim anketi verilerine göre, adayın kişisel özelliklerine önem veren seçmenlerin Harris'e oy verdiği, politikalara odaklanan kişilerin ise Trump'a destek verdiği belirlendi.

Öte yandan, Harris'e oy verenlerin çoğunluğu, göçmenlerin ABD'lilerin yapmayacağı işleri yaptığına inanırken, Trump'ın seçmenlerinin çoğunluğu ise göçmenlerin daha fazla suç işlediğine ve vatandaşların işlerini ellerinden aldığını savunuyor.

YÜZDE 69'U GÖÇMENLERİN EVCİL KEDİ VE KÖPEKLERİ YEDİĞİNE İNANIYOR

Trump destekçilerinin yüzde 73'ü, göçmenlerin toplumu daha da kötüleştirdiğine inanırken, aynı zamanda Trump destekçilerinin yüzde 69'u da, göçmenlerin evcil kedi ve köpekleri yediği yönündeki iddiaların doğru olduğunu söylüyor.

Ayrıca, ankete katılan seçmenlerin yüzde 83'ü, ABD siyasetindeki tonun ve nezaket seviyesinin kötüye gittiğini düşünürken, yüzde 71'i demokrasinin tehdit altında olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)