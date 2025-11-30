Abone ol: Google News

ABD’de doğum günü partisinde silahlı saldırı düzenlendi

Kaliforniya eyaletine bağlı Stockton şehrinde bir çocuğun doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 12:47
  • Kaliforniya'nın Stockton şehrinde bir çocuğun doğum günü partisinde silahlı saldırı düzenlendi.
  • Saldırıda 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
  • Soruşturma sürüyor ve olayın hedefli bir saldırı olabileceği düşünülüyor.

ABD'de doğum günü partisinde dehşet...

Ülkenin Kaliforniya eyaletinde, bir doğum günü partisinde silah sesleri yankılandı. 

4 CAN KAYBI 

Polis, Stockton şehrinde bir çocuğun doğum günü partisinden yerel saatle 18.00 sıralarında bir silahlı saldırı ihbarı aldı.

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

"İLK GÖSTERGELER, OLAYIN HEDEFLİ BİR SALDIRI OLABİLECEĞİNİ ORTAYA KOYUYOR"

San Joaquin County Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, "Soruşturma devam ediyor ve bilgiler şu an için yetersiz. İlk göstergeler, olayın hedefli bir saldırı olabileceğini ortaya koyuyor; yetkililer tüm seçenekleri araştırıyor." ifadelerini kullandı.

"CEVAPLARI BULMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIM"

Stockton Belediye Başkan Yardımcısı Jason Lee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olayın tam olarak ne olduğunu anlamak için güvenlik yetkilileriyle iletişim halindeyim ve cevapları bulmak için uğraşacağım." dedi.

Yetkililer, saldırgan ya da saldırganlar hakkında herhangi bir detay vermedi.

