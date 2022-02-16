ABD’de dolandırıcı papaz tutuklandı

Misyoner Baptist Kilisesi’nin papazı Eric Readon, yaşlı bir kişiyi dolandırmak ve hırsızlık suçlarından tutuklandı. Papazın yaşlı adamdan toplam 267 bin dolar çaldığı öğrenildi.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami Gardens şehrindeki Misyoner Baptist Kilisesi’nin 46 yaşındaki papazı Eric Dion Readon tutuklandı.

Miami-Dade Eyalet Savcılığı, papaz Eric Readon'ın 2015 yılında inşa edilmeye başlayan ancak tadilatı bitmeyen evinin masraflarını karşılamak için kredi almaya çalışan 76 yaşındaki Edward Fuller'in bu durumundan yararlandığını iddia etti.

YAŞLI ADAMIN 267 BİN DOLARINI ÇALDI

Savcılar, Readon'un kendisini bir papaz olarak tanıttığını ve Fuller'a inşaatı tamamlamak için 15 bin dolar kredi almasına yardım edeceğini söyleyerek, yaşlı adamın Miami’deki evinin mülkiyetini aldığını belirtti.

Savcılar ayrıca papaz Readon'un Fuller'a binlerce dolarlık kredi kartı borcu bıraktığını ve Fuller’dan toplam 267 bin dolar çaldığını dile getirdi.

Miami bölge hapishanesinde tutuklu bulunan papaz Readon’un kefalet bedeli 42 bin 400 dolar olarak açıklandı.

‘UMUTLAR VE HAYALLER ÇALINIYOR’

Eyalet savcısı Katherine Fernandez Rundle, “Dolandırıcı olduğu iddia edilen bir kişi, sakinlerimizden birinin umutlarını ve hayallerini çaldığında can sıkıcı bir durum oluyor.” dedi.

Savcı Rundle ayrıca, “Yaşlıların sömürülmesi, çoğu zaman sözleşmeler, tapu ve evrakların büyük bir güvenle imzalandığı, finansal aldatmaya dönüşen karmaşık bir durumdur. Florida Kolluk Kuvvetleri Departmanı'na bu davayı ceza mahkemesine taşımamıza yardımcı oldukları için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

“GERÇEKTEN UTANÇ VERİCİ”

Florida Emniyet Teşkilatı Özel Sorumlusu Troy Walker ise dava hakkında yaptığı açıklamada, “Birinin kendini halkın güvendiği papazlık görevini kullanıp en savunmasız vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışması gerçekten utanç verici. Papaz Readon'un ceza alması için yaklaşık bin 200 saat çalışan ajanlarımız ve analistlerimizin çalışmalarını takdir ediyorum. Yaşlı sömürüsünün toplumumuzda yeri yoktur.” dedi.