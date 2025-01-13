ABD'de Donald Trump'ın kongre baskını davası hakkında rapor yayımlanacak

ABD basınındaki haberlere göre Yargıç Aileen Cannon, eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in seçilmiş Başkan Donald Trump'ın 2020 seçim kaybını tersine çevirme çabalarına ilişkin hazırladığı raporunun bir bölümünün yayımlanmasını yasaklayan tedbir kararının uzatılması talebini reddetti.
Cannon'un bu kararı Smith'in söz konusu raporunun gece yarısından itibaren yayımlanabileceği anlamına geliyor.
ÖZEL YETKİLİ SAVCI İSTİFA ETTİ
ABD Kongre Binası'na 6 Ocak 2021'de düzenlenen saldırı öncesinde Trump'ın seçim sonuçlarına müdahale çabalarına ilişkin uzun süredir beklenen raporun Trump'ın yemin ederek göreve başlamasından birkaç gün önce açıklanması bekleniyor.
Özel Yetkili Savcı Jack Smith, önceki gün görevinden istifa etmişti.
ABD başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta Oval Ofis'teki ikinci dönemi için yemin edecek.
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